5 Yılda Sadece 20 Kilometresi Biten ve 2 Kez Açılışı Yapılan Yolun İnşaatı Ödenek Yetersizliğinden Durdu - Son Dakika

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'da beş yılda sadece 20 kilometresi tamamlanan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından iki defa açılışı yapılan Süleymanpaşa-Hayrabolu duble yolunun inşaatı ödenek yetersizliğinden durdu. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Ölüm yolu olarak bilinen yolun bir an önce bitmesini beklerken tam tersi, yol çalışması durdu. 46 kilometrelik yolun sadece 20 kilometresi bitmiş durumda. Beş yılda yapılan 20 kilometre ve çokça açılış yapıldı. Maşallah, 7 kilometrede bir tören düzenleniyor" dedi.

İhalesine 2012 yılında çıkılan merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Hayrabolu'yu birbirine bağlayacak 46 kilometrelik yolun inşaatına 2017 yılında başlandı. 2019'da bitirilmesi planlanan yolun şu ana kadar 20 kilometrelik kısmı tamamlanabildi. Yolun 7 kilometrelik kısmı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer kısmı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılmıştı. Ödenek eksikliği nedeniyle yol yapımı, Ortaca Mevkii'nde durdu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Hayrabolu İlçe Başkanı Fatih Ertem, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ve partilerle birlikte yolda inceleme yaptı.

DİREKLER YOLUN ORTASINDA KALDI

Elektrik direklerinin planlama hatası nedeniyle yolun ortasında kaldığını ifade eden CHP Hayrabolu İlçe Başkanı Fatih Ertem, şunları söyledi:

"Şimdi, 2017'de başlayıp 2019'da bitmesi planlanan bir yoldan bahsediyoruz; Hayrabolu-Tekirdağ yolu. Şimdiye kadar iki üç kez röportaj verdik bu konuda. Bizim röportajlarımızdan sonra mı oldu yoksa kendileri yapacaklar mıydı bilmiyorum ama biraz yolu peyderpey yapmaya çalıştılar. Ancak şu anda geldiğimiz noktada, arkada görüyorsunuz, bakın direkler var ve bizim en çok kazamızın olduğu nokta da aslında Ortaca-Osmanlı arasındaki mesafe. Şimdi şunu sormak istiyorum ben; acaba 2012'de plan yapılırken, 2017'de temel atılırken, 2019'a kadar gelmişken, yıl 2022, bu direklerin burada olduğu veya olacağı düşünülüyor muydu? Çünkü eğer yolu siz böyle büyütürseniz direkler tam yolun kenarına gelecek. Bu çok büyük bir tehlike olacak şey için, vatandaş için ve yolda seyredenler için; bunu öğrenmek istiyoruz ve yolun şu noktada durma sebebi acaba bu direkler midir? Tescilde bu direkler plana işlenmiş midir? Bunu sormak istiyorum ben sadece. Bu konuda bilgi istiyorum kendilerinden."

"GÖRÜYORUZ Kİ YİNE BİR PLANSIZLIĞIN ÜRÜNÜ"

Yolun tamamlanan kısmında bariyer konulmadığını kaydeden CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ise şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın bu hizmetlere bir an önce ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de buradayız. Görüyoruz ki yine bir plansızlığın ürünü; elektrik direğinin, şurada gördüğünüz bir planlama hatasının olduğunu ve yolun bu noktada tıkandığını gördük. Hatta daha da kötü, vahim bir durumla da karşılaştık. Bazı noktalarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını gördük. Biliyorsunuz Süleymanpaşa'yla Hayrabolu arasındaki bu yol da 'ölüm yolu' diye geçiyor. Şimdi, bir ölüm otobanı olmak üzere. İnşallah yetkililer gerekli önlemleri alır ve vatandaşlarımızın güvenle seyahat edecekleri bir yol olması sağlanır. Tabii yeterli yatırımı da yapabilirlerse."

"MAŞALLAH 7 KİLOMETREDE BİR TÖREN DÜZENLENİYOR"

Beş yılda yolun 20 kilometresinin tamamlanabildiğini söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın her gün kullandığı bir yol. Gördüğünüz gibi sık ve keskin dönüşlerin olduğu bir yol. Dolayısıyla yol boyunca kör noktaların çok fazla olduğu bir yol. Bundan dolayı bu yol üzerinde bugüne kadar çokça maalesef yaralanmaya, hatta can kaybına varan kazalar yaşandı ve bizim aramızda da 'ölüm yolu' olarak bilinen, gerçekten tehlike saçan bir yol. Her anlamda öyle ve bu yolun bir an önce bitmesini biz, işin açıkçası beklerken tam tersi, şu an arkamızda gördüğünüz noktada yol çalışması durdu. Yeni mi? Aslında 2017'de başlayan, 2019 Mart'ında biteceği söylenen, ama üzerine kaç mart geçen, ama bir türlü bitmeyen bir yol. Biz bunu soruyorduk. Niye bitmiyor? Neden ilerlemiyor? Neden kaplumbağa hızında ilerliyor? ya devletin topu topu yapacağı şurada 46 kilometrelik yolun sadece 20 kilometresi bitmiş durumda. Hani beş yılda yapılan 20 kilometre ve çokça açılış yapıldı. Maşallah, 7 kilometrede bir tören düzenleniyor. İşte resmi şeyler, açılışlar. 'Hayırlı olsun Hayrabolu yolumuz, hayırlı olsun Tekirdağ, hayırlı olsun ülkemize' diye müjdeler veriliyor ama sonuç alamıyoruz. Bakın, beş yıl oldu. Dediğim gibi yapılan 20 kilometre.

'YOL AYLARDIR TAMAMEN DURMUŞ DURUMDA'

Yetkililere yol ile ilgili sorular yönelten Yüceer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O da maalesef, -biraz önce de arkadaşlarla beraber gelirken de gördük- işte bariyerler çoğu yerde yapılmamış, bir tarafa yapılmamış, bir tarafa yapılmamış. İstinat duvarları yok. Bir yandan toprak kaymaya başlamış. Yani yapılan yol bile hala maalesef risk taşıyor. Bir bu; bir de arkamda da gördüğü arkadaşlarımızın, bu elektrik direklerinden dolayı acaba yol çalışması durdu mu sorusu şu an burada. Aylardır tamamen şu an durmuş durumda. Niye diyoruz? Hani neden durdu? Zaten ödenek ayrılmıyor biliyorsunuz. Yani yıllardır bin TL'lik bir ödenekle sürdürülüyor. İşte ek kaynaklar sözde orada, yazmayan; biz ödenek veriyoruz. Yazı var. Neden yazmıyorsunuz? Yani biz böyle sorunca da diyorlar ki 'Bakın orada yazmıyor ama şu kadar, şu kadar biz yatırım yaptık', 'Şu kadar, şu kadar yazın', yazmıyorsunuz? Yani bir tarih verin. Ne zaman bitireceksiniz? Niye durdunuz? Bakın, bu kamulaştırmaya girdiğinde, kamulaştırma kararı alındığında tapuya tescillenmemiş. Tapuya tescillenmediği için maalesef proje hazırlanışında, yolun devamında farkına varılmamış. Bu işlem, inşaat yapılırken farkına varılmamış. ya bu kadar ucuz mu insan hayatı? Yazık, bizim paramız bu kadar çok mu? Ne olacak şimdi? Bak bu direkleri kaldıralım. Deplase edelim. ya da yol güzergahını değiştirelim. Maliyeti ne olacak Allah aşkına? Biz giden zamana mı acıyalım, paramız çarçur edildiğine mi acıyalım, burada yapılan kazalarda canlarımıza mı yanalım, gerçekten bilemiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*İnşaatı duran Süleymanpaşa-Hayrabolu yolu

CHP Hayrabolu İlçe Başkanı Fatih Ertem

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer

*Yolun bariyer konmayan kısmı