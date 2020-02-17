5. yılda yeni mekânda 3 farklı sergi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 5. yılda yeni mekânda 3 farklı sergi - Son Dakika Ekonomi

5. yılda yeni mekânda 3 farklı sergi

1 saat önce

Sevil Dolmacı Art Gallery, beşinci yılını, yeni mekanı "Sevil Dolmacı Art Lab"in açılışını, koleksiyon ve geçici sergi alanlarında gerçekleştirilen üç yeni sergiyle kutluyor.

5. yılda yeni mekânda 3 farklı sergi, System.String[]

Sevil Dolmacı Art Gallery, beşinci yılını, yeni mekanı "Sevil Dolmacı Art Lab"in açılışını, koleksiyon ve geçici sergi alanlarında gerçekleştirilen üç yeni sergiyle kutluyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07 
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