5. yılda yeni mekânda 3 farklı sergi
1 saat önce
Sevil Dolmacı Art Gallery, beşinci yılını, yeni mekanı "Sevil Dolmacı Art Lab"in açılışını, koleksiyon ve geçici sergi alanlarında gerçekleştirilen üç yeni sergiyle kutluyor.
Sevil Dolmacı Art Gallery, beşinci yılını, yeni mekanı "Sevil Dolmacı Art Lab"in açılışını, koleksiyon ve geçici sergi alanlarında gerçekleştirilen üç yeni sergiyle kutluyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07
Son Dakika Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek SGK; emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapacak İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu