5 YILDIR ARANAN FETÖ FİRARİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldır aranan eski emniyet müdürü B.B. yakalandı. Adliyeyeye sevk edilen B.B. tutuklandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde kimlik sorgulaması yapılan B.B.'nin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı. GBT sorgulamasında resen görevinden emekli edilen eski 2. sınıf emniyet müdürü B.B. hakkında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda B.B., Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hazırlanan tahkikat evrakı ile bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.