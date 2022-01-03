Diyarbakır'da 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 28 suç kaydı olan, 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe jandarma komutanlıklarınca Gömmetaş Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundan 5 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Suçun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli araç tespit edildi, hırsızlığı D.Ç'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

D.Ç'nin kimlik sorgusunda "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçları başta olmak üzere 28 ayrı suç dosyası kapsamında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 5 yıldır arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü, Bağlar ilçe merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen D.Ç. cezaevine gönderildi.