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Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor - Son Dakika

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor

28.08.2021 23:22

Sivas'ta ikamet eden 23 yaşındaki Talip Çirci isimli genç, iş yerinde geçirdiği kaza sonucu 5 yıldan bu yana güneşe çıkamıyor. Aynı zamanda iki kolunu da tam anlamda kullanamayan genç, tedavi olmak istiyor.

Yıllar onca ekmek parası kazanmak için gittiği iş yerinde kaza geçiren genç, o günden bu yana ne güneşe çıkabiliyor ne de iki elini kullanabiliyor. Yaşıtları gibi gezip tozmak isteyen Talip Çirci, tedavi olup gün yüzüne çıkacağı günü iple çekiyor.

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor

MAKİNE GÜCÜYLE HAVADA SAVRULDU

Sivas'ta yaşayan 23 yaşındaki Talip Çirci, 2016 yılında İstanbul'da bir iş kazası geçirdi. Torna makinasına elini kaptıran Çirci, makine gücü ile havada savruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç 5 ay komada kaldı ve 1 yılı aşkın süre tedavi gördü. Beynine ve bel bölgesine şant takılan Çirci, kaza sonrası kollarını da kullanamaz hale geldi. Zamanla rahatsızlığı artan genç 5 yıldır güneşli havada dışarı çıkamıyor. Abdullah Çirci'nin dışarı çıktığı anda burnundan sıvı gelmeye başlıyor. Kollarını kullanamadığı için burnunu temizleyemeyen Çirçi, etraftaki insanların bakışlarında da rahatsız oluyor. Tedavi olmak isteyen Çirçi iyileştikten sonra güneş altında bol bol gezmek istiyor.

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor

"GÜNEŞ BATINCA DIŞARI ÇIKABİLİYORUM"

5 yıldır dışarı çıkamayan Talip Çirci, "İstanbul'da çalışırken torna kazası geçirdim. Torna kazası geçirdikten sonra 9 ay İstanbul Silivri'de özel bir hastanede tedavi gördüm. Kaza sonucu iki kolumu kullanamıyorum. Başım ve belimde şant var. Şu anda ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda burnumdan sıvı geliyor. Tedavi olmak istiyorum. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Akşam 7-8 gibi yarım saat dışarı çıkıyorum. Geri içeri giriyorum. Günüm böyle geçiyor. Gündüzleri hiç dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım zaman burnumdan sıvı geliyor. Ellerim tutmadığı için burnumu temizleyemiyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bende utandığımdan hiç dışarı çıkmıyorum. Kazayı 2016 da geçirdim. 2016'dan bu zamana böyleyim. Şantın takıldığı ilk zamanlar böyle bir sıkıntım yoktu. Doktorum 6 ayda bir muayeneye geleceksin demişti ben 7 sene oldu gidemedim. Bol bol güneş altında gezmek istiyorum" dedi.

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor

İş Kazası, İstanbul, Sivas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor - Son Dakika


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