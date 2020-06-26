5 yıldır kapalı olan yolu yeni vali açtı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki valilik binası yanında bulunan Yaşar Kemal Caddesi 5 yıl sonra yeni Vali Münir Karaloğlu talimatıyla açıldı.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semti ile valiliği birleştiren Yaşar Kemal Caddesi 5 yıl sonra trafiğe tek yönlü olarak açıldı. Birçok esnafın yol kapandığından dolayı iş yapmamasına neden olan cadde, yeni Vali Münir Karaloğlu talimatıyla açıldı. Çevre düzenlemesi yapılan yol temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Esnaflar yeni valiye teşekkür ederken, diğer şeridin de açılması halinde ticaretin daha da canlanacağı belirtildi.



"Valimize sonsuz teşekkür ediyoruz"



Yaşar Kemal Caddesi'nde çiçekçilik yapan Erol Yamaç, yolun açılması konusunda talimat veren Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yamaç, "Ortalama 5 yıldır burası kapalı, esnafların kapalı oluşundan belli, esnaf kalmadı burada. Yeni valimiz çok şükür buraları açtı, bu bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı, valimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah eksiklerini vermesin, tek yön açıldı, çift yön açılsa esnaf için çok iyi olur. Şehrimiz canlanır en azından inşallah o da olacaktır, inanıyoruz. 5 yıldır kapalıydık sabrettik bekledik, yeni gelen valimiz ilk olarak bunu yapması bizi çok sevindirdi, inşallah devamı gelir" dedi. - DİYARBAKIR