5 yıldır kapalı olan yolu yeni Vali Karaloğlu açtı - Son Dakika

5 yıldır kapalı olan yolu yeni Vali Karaloğlu açtı

5 yıldır kapalı olan yolu yeni Vali Karaloğlu açtı Diyarbakır'da 5 yıla aşkındır kapalı olan Yaşar Kemal Caddesi trafiğe açıldı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki valilik binası yanında bulunan Yaşar Kemal Caddesi 5 yıl sonra yeni Vali Münir Karaloğlu talimatıyla açıldı.

5 yıldır kapalı olan yolu yeni Vali Karaloğlu açtı

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Diyarbakır'da 5 yıla aşkındır kapalı olan Yaşar Kemal Caddesi trafiğe açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki valilik binası yanında bulunan Yaşar Kemal Caddesi 5 yıl sonra yeni Vali Münir Karaloğlu talimatıyla açıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semti ile valiliği birleştiren Yaşar Kemal Caddesi 5 yıl sonra trafiğe tek yönlü olarak açıldı. Birçok esnafın yol kapandığından dolayı iş yapmamasına neden olan cadde, yeni Vali Münir Karaloğlu talimatıyla açıldı. Çevre düzenlemesi yapılan yol temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Esnaflar yeni valiye teşekkür ederken, diğer şeridin açılması esnafların canlanmasına sebep olacağını kaydetti.

"Valimize sonsuz teşekkür ediyoruz"

Yaşar Kemal Caddesinde çiçekçilik yapan Erol Yamaç, yolun açılması konusunda talimat veren Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yamaç, "Ortalama 5 yıldır burası kapalı, esnafların kapalı oluşundan belli, esnaf kalmadı burada. Yeni valimiz çok şükür buraları açtı, bu bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı, valimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah eksiklerini vermesin, tek yön açıldı, çift yön açılsa esnaf için çok iyi olur. Yenişehrimiz canlanır en azından inşallah oda olacaktır, inanıyoruz. 5 yıldır kapalıydık sabrettik bekledik, yeni gelen valimiz ilk olarak bunu yapması bizi çok sevindirdi, inşallah devamı gelir" dedi.

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıldır kapalı olan yolu yeni Vali Karaloğlu açtı - Son Dakika
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