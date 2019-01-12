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5 Yıldır Yürüyor ve Dağlarda Yaşıyor

36 dakika önce

5 yıldır yürüyor ve dağlarda yaşıyorKÜTAHYA - İstanbul'dan 5 yıl önce yaya olarak yola çıkan Murat ipek, sürekli yürüyor ve dağlarda yaşıyor.

5 yıldır yürüyor ve dağlarda yaşıyor

KÜTAHYA - İstanbul'dan 5 yıl önce yaya olarak yola çıkan Murat ipek, sürekli yürüyor ve dağlarda yaşıyor.
İnsanları iki yüzlü oldukları için sevmediğini belirten İpek, Kütahya'nın Emet ilçesinden Simav Gölcük Yaylası'na doğru yağmur altında yürüyüş yaparken yaptığı açıklamada, araçlara binmediğini ve otostop yapmadığını yürüyerek devam ettiğini söyledi.
İpek, "İstanbul'dan çıktım, 5 yıldır yürüyerek Türkiye'yi geziyorum. Genelde Türkiye'yi gezmeyi bitirdim ama artık belirsizce geziyorum yollarda. Kışın bazen çalışıyorum, bir veya iki ay. O parayla'da hayatımı devam ettiriyorum. Dağlarda, göl kenarlarında kamp atıp hayatımı sürdürüyorum" dedi.
Murat İpek, "Yaz kış kamp atıyorum. Hayatın rahatlığına kavuşmamak için, kışında kamp atıyorum, kışı tercih ediyorum gezmeyi. Mesela kışın Antalya veya Akdeniz tarafına gidebilirdim ama hayatın rahatlığına alışmamak için bu tarafa kamp atıyorum. Herhangi bir evim ve sabit bir ikamet adresim yok. Tüm varlığım sırtımdaki çanta. Sırt çantamla geziyorum çadırım var. Cep telefonu kullanmıyorum. Hayat güzel aslında bu şekilde. İki yüzlü insanlarla karşılaşmıyorsun en azından. Beni bu yola iten olay etrafımdaki insanlardan sıkılmamdır. İnsanlardan uzaklaşmak için dağlarda yaşamaya çalışıyorum. 5 yıldır bu şekilde yaşıyorum" dedi.
Aylık masrafının 400 TL civarında olduğunu belirten İpek, " 2 ay inşaatlarda çalıştığımda o para bana yetiyor zaten. Bazen köy yollarında giderken günü birlik tarlalarda çalışıyorum. Ekin topluyorum yevmiye ile. O şekilde devam ediyorum. İkinci bir insana hiçbir zaman muhtaç değilim. Hayatım bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, Türkiye, İstanbul, Yerel
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