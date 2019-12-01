Son Dakika Haberleri: 5 yıldızlı Çambaşı Oteli'nin karkas inşaatı bitti
Son Dakika Güncel 5 yıldızlı Çambaşı Oteli'nin karkas inşaatı bitti - Son Dakika

5 yıldızlı Çambaşı Oteli'nin karkas inşaatı bitti

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından yapılan 5 yıldızlı otelin karkas inşaatı kısa sürede tamamlandı.

5 yıldızlı Çambaşı Oteli'nin karkas inşaatı bitti, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından yapılan 5 yıldızlı otelin karkas inşaatı kısa sürede tamamlandı.


Kabadüz ilçe sınırlarında 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen 5 yıldızlı otelin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen 80 oda ve 110 kişilik yatak kapasiteli 5 yıldızlı otelin bölge mimarisini yansıtacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çambaşı Yaylası Ordu'nun misafir terasıdır. Misafir terasımızda bir de otel yapıldığı zaman burası eşsiz güzelliğe sahip olacak. Çalışmaları devam eden 5 yıldızlı otel bölgemizin mimarisini yansıtacak. Kısa sürede tamamlanacak olan otel kayak tesisiyle bütünleşerek Ordu turizminin çıtasını daha çok yükseltecek" dedi.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da bu önemli yatırıma katkı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e ve Ordulu iş adamlarına teşekkür etti. Başkan Kaya, "Otel ile birlikte Çambaşı eşsiz güzelliğe sahip olacak" diye konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çambaşı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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