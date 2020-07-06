5 yıldızlı güvenli tatil imkanı - Son Dakika

5 yıldızlı güvenli tatil imkanı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Doğu Avrupa ve iç pazarda tanınan Baia Kemer Club güncel rekabete uyum sağlayan, doğayla bütünleşen, tüm alanları yeni normale göre düzenlenmiş haliyle misafirlerini bekliyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Doğu Avrupa ve iç pazarda tanınan Baia Kemer Club güncel rekabete uyum sağlayan, doğayla bütünleşen, tüm alanları yeni normale göre düzenlenmiş haliyle misafirlerini bekliyor.

Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı


1 Temmuz itibari ile hizmete açılan, 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı ilk alan tesislerden olan Baia Kemer Club, doğanın keyfini konforlu bir tatille yaşama imkanı sunuyor. 84 bin metrekare alan üzerine kurulu olan tesis 150 farklı bitki çeşidinin bulunduğu orman içinde, 165 metre uzunluğunda sahile sahip. Beldibi'nde yer alan Baia Kemer Club, Antalya şehir merkezine 30 kilometre havalimanına 45 kilometre mesafede bulunuyor.


Ormanın içinde


150 farklı bitki çeşidinin olduğu ormanın içinde yer alan Baia Kemer Club denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Tesiste 165 metre uzunluğunda sahil bulunuyor. Konforlu, güvenli ve keyifli bir tatil imkanı sunan Baia Kemer, sosyal mesafenin daha da önem kazandığı bu günlerde otelin geniş bir alana sahip olması misafirlere kendilerini güvende hissettiriyor.


Tatil köyü konsepti


Tesisin yepyeni genişletilmiş plajı ve yeni yapılan aquaparkı her yaştan ve milletten misafirlere keyifli bir tatilin kapılarını açıyor. Tesiste tatil köyü konsepti ve denize sıfır olmanın avantajını misafirler doyasıya yaşıyor. Baia Kemer Club 'a gelenler yürüyüş, yoga, bisiklet kullanma gibi aktiviteler ile doğayla baş başa mutlu bir tatilin tadını çıkartıyor.


Yeni normale uygun


Baia Kemer Club'da bütün odalar ve restaurantlar yenilenirken, yeni normale uygun olmasına dikkat edildi. 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı ilk alan tesislerden olan Baia Kemer Club ultra her şey dahil konseptinde kaliteden ödün vermeden misafirlere unutamayacakları bir tatil yaşatma arzusunda. Sönmez Holding diğer otellerde standart hale getirdiği BAIA hizmet kalitesini, Kemer'e de getirmenin güveniyle konuklarını bekliyor.


Baia kalitesi


"Baia Lara, Baia Bodrum, Montebaia Uludağ, Baia Bursa'nın ardından Baia Kemer Club'ı da bünyesine katan Sönmez Holding, yeni yatırımıyla Baia kalitesini Kemer'e taşımış oldu. Holding bünyesinde tesis sayısı beşe çıkarken, yatak kapasitesi de 3 bini buldu. - BURSA

Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 yıldızlı güvenli tatil imkanı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
15:56
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
15:41
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
15:12
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu
14:52
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
14:47
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
14:36
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
14:30
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 16:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 yıldızlı güvenli tatil imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]