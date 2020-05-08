5 yıldızlı karantina - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirildikten sonra Erzurum'da öğrenci yurdunda gözlem altına alınan vatandaşlar, 5 yıldızlı bir karantina süreci geçirdiklerini söyledi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 26 ve 29 Nisan tarihlerinde Arabistan'dan 182, Nijer'den 147 ve Bosna Hersek'ten 118 olmak üzere Erzurum'a getirilen toplam 447 Türk vatandaş, merkez Aziziye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında tutuluyor. 14 gün boyunca kendileriyle baş başa kalacak olan vatandaşlar, yurtta günlerin nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirtti. Oruç tutanlara iftar ve sahurda, tutmayanlara ise sabah öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

Zaman zaman Erzurum'un yöresel yemeklerinin ikram edildiği, kentin tanıtımının yapıldığı kitap ve CD'lerin verildiği öğrenci ve vatandaşlara bakanlık tarafından gönderilen kitap, günlük gazeteler dağıtılırken, çocuklara hediyeler verilerek, moral geceleri düzenleniyor. Spordan uzak kalmamaları için pilates topu ve yoga matı da dağıtılan vatandaşlar adına yurt bahçesine de isimlerinin verildiği birer fidan dikiliyor.

Öğrenci olarak gittiği Bosna Hersek'ten arkadaşları ile birlikte Erzurum'a getirildiğini belirten Furkan Atagündüz karantinanın 8'inci gününde olduğunu söyledi. Günlerinin dolu dolu geçtiğini canının ise hiç sıkılmadığını anlatan Atagündüz, "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Kitap ve günlük gazete veriliyor. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hele ramazan olması nedeniyle geceleri düzenlenen etkinliklerle çok renkli geçiyor. Her gün ayrı bir aktivite ile karşılaşıyoruz. Dağıtılan pilates topu ve yoga matı ile de bol bol spor yapma imkanımız oluyor. Biz bir aile ortamı yaratan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Benim adımın verildiği bir fidan bile dikilmiş. Bu da beni çok mutlu etti. 5 yıldızlı karantinadayız" diye konuştu.