Son Dakika Haberleri: 5 yıldızlı otel icradan satılacak
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5 yıldızlı otel icradan satılacak

1 saat önce

Gözde tatil merkezlerinden biri olan Alanya'da 5 yıldızlı Alara Park Otel icradan yarı fiyatına satışa çıktı.

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Gözde tatil merkezlerinden biri olan Alanya'da 5 yıldızlı Alara Park Otel icradan yarı fiyatına satışa çıktı.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre turistleri ağırlamaya devam eden otel 28 bin metrekare alan içerisinde 8 binadan oluşurken, havuzları, spor alanları ve denize sıfır olması ile dikkat çekiyor. 114 milyon TL değer biçilen 5 yıldızlı otel 2 Ağustos tarihinde Alanya Adalet Sarayı'nda satışa çıkacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com sahibi Caner Çakı, "Tesis havuzları kullanım alanı ve denize sıfır olması ile dikkat çekiyor. Son yıllarda ülkemize gelen turist sayısının artması ve bölgeye gelen yabancı turistlerin o bölgede yoğun olması tesisi daha cazip hale getiriyor. 114 milyon TL değer biçilen tesis 57 milyon TL'den satışa çıkacak" dedi.

Bu tarz büyük ihalelere zaman zaman karşılaştıklarını belirten Çakı, "ihalelerde genellikle araç, arsa ve konut satışları ön plana çıkıyor fakat bu tarz ihaleler ile de karşılaşmak mümkün" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Alanya, Ekonomi
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