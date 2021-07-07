5 Yıldızlı otelde baca yangını korkuttu - Son Dakika

5 Yıldızlı otelde baca yangını korkuttu

Önce alevlerin sonra siyah dumanların yükseldiği yangın sebebiyle kısa süreli panik yaşandı

ANTALYA - Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın korkuttu. Bacadan yükselen avevlerin bir sür sonra yerini siyah dumanlara bıraktığı ve turistlerin kısa süreli panik yaşadığı ve bacanın temizlenmemesi nedeniyle içeride bulunan kurumların alev alması sonucunda çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay Manavgat Gündoğdu Turizm Merkezinde dün akşam saatlerinde yaşandı. 5 yıldızlı bir otelde mutfak bacasından çıktığı belirlenen yangın otelde kalan turistlerin kısa süreli büyük panik yaşamasına neden oldu. Bacadan yükselen alevleri fark eden otel görevlilerinin İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülen yangının, bacanın tam temizlenmemesi, içerideki kurumların alev alması sonucunda çıktığı belirlendi.

Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistle görevliler tarafından tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, her ihtimale karşın otel önünde ambulans ve sağlık görevlileri bekletildi. Dumandan etkilenin kimsenin olmadığı yangının tamamen söndürülmesinin ardından turistler otele geri döndü.Bacadan yükselen alevler ve siyah dumanlar çevrede bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.