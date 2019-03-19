5 Yıldızlı Otelde Feci Ölüm

Antalya'da yaşayan amatör boksör, teknik servis elemanı olarak çalıştığı 5 yıldız otelde rögar motorunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da yaşayan amatör boksör, teknik servis elemanı olarak çalıştığı 5 yıldız otelde rögar motorunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde teknik servis elemanı olarak çalışan Tayfun Çelikkıran (25), rögar motorunda çıktığı iddia edilen arızayı gidermeye çalışırken bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Çelikkıran'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis bölgede araştırma başlatırken, Çelikkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



RİNGDE OLDUĞU GİBİ SON YOLCULUĞUNDA DA YALNIZ BIRAKMADI Çelikkıran'ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.



DİZİDE FİGÜRAN OLARAK ROL ALDI Öte yandan, Çelikkıran'ın Alanya'da çekilen Yüzleşme dizisinde figüran olarak rol aldığı öğrenildi. Tayfun Çelikkıran'dan geriye, antrenman ve boks müsabakalarının görüntüleri kaldı. Genç boksörün cenazesi Alanya Çıplaklı Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.



(Suat Metin - Cem Denny Ekici/İHA)

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