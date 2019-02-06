5 Yıldızlı Otelde Hırsızlık Yapan Alman Turist Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman turist tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman turist tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan S.A, otelin lobisinde unuttuğu çantasından bin 500 lira alındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı otelde tatil yapan Alman turistler C.J. ve C.M.'nin çantadan para aldığı tespit edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.M. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, C.J. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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