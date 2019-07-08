Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otelin odalarına sıçramadan söndürüldü.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin jeneratör dairesinde, saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Otel yönetimi, yangının olduğu bölgedeki odaları kısa sürede tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yakın bir bölgede olan Kemer Belediyesi'ne ait su tankeriyle yangına müdahale edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangında kaddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Otelde kalan turistlerin bir kısmı ise odalarının balkonundan yangın anını görüntüledmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), -

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