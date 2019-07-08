Son Dakika Haberleri: 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın
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5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın

26 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın çıktı.

5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otelin odalarına sıçramadan söndürüldü. Bazı turistler, oda balkonlarından yangın anını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde, saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, otel yönetimi, odaları kısa sürede tahliye etti. Olay yerine yakın bölgedeki Kemer Belediyesi'ne ait su tankeriyle alevlere müdahale edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı jeneratör dairesinde hasar meydana geldiği belirtildi. Otelde kalan bazı turistler ise oda balkonlarından yangın anını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:41 Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Güncel
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