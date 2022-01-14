5 yıldızlı otelin marangoz atölyesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

5 yıldızlı otelin marangoz atölyesi alevlere teslim oldu

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin marangoz atölyesinde meydana gelen yangın büyük maddi zarara neden oldu. 3 bin metrekarelik atölyede bulunan makineler ve keresteler yanarken atölye, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik İlçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezinde bulunan bir otelin marangoz atölyesinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonrası 3 bin metrekarelik atölyede bulunan makineler ile çok sayıda kereste malzemesi zarar gördü ve depo kullanılamaz hale geldi.