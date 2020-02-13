5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
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5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

6 saat önce

5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulunduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 DHC 94 plakalı otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, aracın sürücü koltuğunda, ayakları dışarıda, bacaklarının arasında av tüfeği olan, başından vurulmuş erkek cesediyle karşılaştı. Cansız bedenin, Halit Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin evli ve 1'i kız olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu belirtildi.

5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Manavgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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