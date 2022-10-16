5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü

16.10.2022 10:44
5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelin restoranı, çıkan yangında küle döndü.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelin restoranı, çıkan yangında küle döndü. Restoranın kapalı olması sebebiyle olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Belek turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin restoran bölümünde sabah saatlerinde çıktı. Kapalı olan restorandan dumanların yükseldiğini gören otel görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında restoran kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yapılan ilk incelemeye göre yangının restoranın elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı yıl sonuna tamamlanıyor Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı yıl sonuna tamamlanıyor 5 yıldızlı otelin restoranında yangın 5 yıldızlı otelin restoranında yangın
Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 11:40:54. #1.11#
SON DAKİKA: 5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement