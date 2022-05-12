5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği - Son Dakika
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5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği

12.05.2022 11:52
5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere komşu, birinci derece sit alanı içerisinde yer alıp caretta carettaların üreme alanlarını etkilediği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verilen çardakların olduğu alan, terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere komşu, birinci derece sit alanı içerisinde yer alıp caretta carettaların üreme alanlarını etkilediği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verilen çardakların olduğu alan, terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Geçmiş sezonların aynı döneminde dolan çardaklarda bu yıl sessizlik hakim.

Geçtiğimiz Mart ayında Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'deniz kaplumbağaları üreme alanı' olarak ilan edilen Kumköy Sahili'ndeki 700'e yakın çardağın bulunduğu alanda sessizlik hakim. Son olarak 1,2 kilometre uzunluğundaki sahilde caretta caretta üreme alanı olduğu göz önünde bulundurularak çardakların bu doğal yapıya zarar verdiği şikayetleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, harekete geçmiş, kurulan çardakların kaldırılmasına ilişkin Aksu Belediyesi'ne yazı göndermişti. Bölge için belediyeden yıkım kararı çıkarken, tarih konusunda da ertelenmeler yaşanmıştı.

BOMBOŞ KALDI

Yaz sezonu öncesinde ise bölgede sessizlik hakim oldu. Geçen sezonların aynı dönemlerinde vatandaşların göç ettiği çardaklar, yıkım kararının ardından bu yıl bomboş kaldı. Buna sebep olarak da alınan yıkım kararı ve bölge sakinlerinin yaz sezonunu ötelemesi görülüyor.

"ÇARDAKLARI GERİ ÇEKTİK"

Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği tarafından sahilde caretta carettaların yuvalama alanlarına çardak kurulmamasına ilişkin uyarı levhaları asıldı. Mevcutta alana zarar potansiyeli taşıyan çardaklar da kaldırılarak uzak kesimlere taşındı. Dernek Başkanı Abdullah Kaya, deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için böyle bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Bölge halkını bilinçlendirdiklerini ifade eden Kaya, "Caretta carettalara en çok zararı başıboş köpekler veriyordu. Köpekler yumurtaları kumdan çıkartıp yiyorlardı. Şu anda tam popülasyonunun artacağı dönem. Birçok başıboş köpeği bölgeden aldırttık. Yine yumurtlama alanına yakın çardakların bir çoğu geri çekildi. Kalan çardaklar da en kısa zamanda geriye çekilecek" dedi.

"BÜYÜKLERİMİZ MÜSAADE EDERSE PLANLI VE PROGRAMLI TAŞINMAK İSTİYORUZ"

Geçmiş sezonlarda bu dönem vatandaşların çardaklara yerleştiğini belirten Kaya, bu yıl ise alınan yıkım kararından dolayı belirsizlik olduğu ve sezonu ötelemek zorunda kaldıklarını aktardı. Kaya, "Sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorsak, doğaya da sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer büyüklerimizi müsaade ederse, bu sene yaz sezonunu biraz daha öteleyip planlı ve programlı bir şekilde buraya taşınmak istiyoruz. Yıkım kararının ucu açık şekilde. Herhangi bir tarih yok yıkım için. Belirsizlik olunca bazı vatandaşlar da tedirginlik oldu" diye konuştu.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/İHA)

5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği
5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği
5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği

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Aksu Belediyesi, Antalya, Kumköy, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği - Son Dakika


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