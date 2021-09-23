5 yıldızlı termal otele ilk ihalede alıcı çıkmadı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ soruşturmaları kapsamında devlet tarafından el konularak satışa çıkarılması kararlaştırılan 5 yıldızlı otele bugün yapılan ilk ihalede alıcı çıkmadı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden satın alınan arsalar üzerinde inşa edilerek, 2016 yılında hizmete açılan Alila Thermal SPA & Convention Center, ortaklar arasındaki sorunlar nedeniyle kapandı. Ardından FETÖ soruşturmaları kapsamında devlet tarafından el konulan ve bir süredir atıl vaziyette bekleyen otelin icra yoluyla satışı için süreç başladı. Muhammen bedel 240 milyon lira olarak belirlenen otel bugün yapılan ilk ihalede 121 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. Alıcı çıkmayan otel için 19 Ekim'de ikinci ihale yapılacak.Kütahya-Afyon devlet kara yolunun 10'uncu kilometresinde 24 bin 269 metrekare yüz ölçümlü alan üzerinde kurulu otel, her birisi 4 bodrum, zemin ve 8 normal kat olmak üzere toplam 13'er katlı inşa edilen 4 bloktan oluşuyor. 73 bin metrekare kapalı alanı olan otelin 1'inci bodrum katında 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor.