5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yıl da Geldi
21 dakika önce
Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balıkla beslediği leylek bu yıl da geldi.
Tunceli
'de balıkçılık yapan Mustafa Güler
'in 5 yıl önce balıkla beslediği leylek bu yıl da geldi.
Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler'in teknesine 5 yıl önce bir leylek kondu. Güler'in, leyleğe balık vermesi ile aralarında dostluk başladı. Bu dostluk sayesinde leylek her yıl gelir gelmez ilk önce Güler'in teknesini ziyaret etmeye devam etti. Bu yıl da gelen leylek, Güler'in teknesine misafir oldu. Güler, leyleğe her yıl olduğu gibi yine balık ikram etti. Leylek, bir süre Güler'le birlikte yolculuk da yaptı. Güler ise Bozkurt isimli teknesine gelen leylek ile olan dostluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
5 yıl önce Keban
Baraj Gölü üzerinde av için açıldığı sırada bir leyleğin teknenin baş kısmına konduğunu ve avladığı balıkları leyleğe attığını söyleyen Mustafa Güler, yılardır leylekle güzel bir dostluk yaşadıklarını aktardı.
30 yıldır Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Güler, "Her sene olduğu gibi bu sene de leyleğimiz teknemize geldi. İnşallah bolluk, bereket getirir. Erken hasretimize dayanamamış gelmiş. Yıllardan beri süren dostluğumuz var, leyleğimiz gelir gelmez teknemize misafir oldu. Balığını verdik. Her sene gelir gelmez benim tekneme gelir. Aramızda büyük bir dostluk var" dedi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:05 Kaynak: İHA
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