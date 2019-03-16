Son Dakika Haberleri: 5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yıl da Geldi

5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yıl da Geldi

21 dakika önce

Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balıkla beslediği leylek bu yıl da geldi.

5 Yıllık Dostu
Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balıkla beslediği leylek bu yıl da geldi.

Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler'in teknesine 5 yıl önce bir leylek kondu. Güler'in, leyleğe balık vermesi ile aralarında dostluk başladı. Bu dostluk sayesinde leylek her yıl gelir gelmez ilk önce Güler'in teknesini ziyaret etmeye devam etti. Bu yıl da gelen leylek, Güler'in teknesine misafir oldu. Güler, leyleğe her yıl olduğu gibi yine balık ikram etti. Leylek, bir süre Güler'le birlikte yolculuk da yaptı. Güler ise Bozkurt isimli teknesine gelen leylek ile olan dostluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

5 yıl önce Keban Baraj Gölü üzerinde av için açıldığı sırada bir leyleğin teknenin baş kısmına konduğunu ve avladığı balıkları leyleğe attığını söyleyen Mustafa Güler, yılardır leylekle güzel bir dostluk yaşadıklarını aktardı.

30 yıldır Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Güler, "Her sene olduğu gibi bu sene de leyleğimiz teknemize geldi. İnşallah bolluk, bereket getirir. Erken hasretimize dayanamamış gelmiş. Yıllardan beri süren dostluğumuz var, leyleğimiz gelir gelmez teknemize misafir oldu. Balığını verdik. Her sene gelir gelmez benim tekneme gelir. Aramızda büyük bir dostluk var" dedi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yıl da Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]