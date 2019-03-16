Son Dakika Haberleri: 5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yılda Geldi

5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yılda Geldi

1 saat önce

5 yıllık dostu "Leylek" bu yılda geldi Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek, bu yıl da gelir gelmez onu ziyaret etmeyi ihmal etmediTUNCELİ - Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek, bu...

5 Yıllık Dostu
5 yıllık dostu "Leylek" bu yılda geldi
Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek, bu yıl da gelir gelmez onu ziyaret etmeyi ihmal etmedi

TUNCELİ - Tunceli'de balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek, bu yıl da gelir gelmez onu ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler'in 5 yıl önce teknesine bir leylek kondu. Güler'in, Leyleğe balık vermesi ile aralarında dostluk başladı. Bu dostluk sayesinde leylek her yıl gelir gelmez ilk önce Güler'in teknesini ziyaret etmeye devam etti. Bu yıl da gelen leylek, Güler'in teknesine misafir oldu. Güler, leyleğe her yıl olduğu gibi yine balık ikram etti. Leylek, bir süre müzik eşliğinde Güler'le birlikte yolculuk ta yaptı. Güler ise Bozkurt isimli teknesine gelen Leylek ile olan dostluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
5 yıl önce Keban baraj gölü üzerinde av için açıldığı sırada bir leyleğin teknenin baş kısmına konduğunu ve avladığı balıkları leyleğe attığını anımsatan Mustafa Güler, yılardır leylekle güzel bir dostluk yaşadıklarını aktardı.
30 yıldır Keban baraj gölünde balıkçılık yapan Güler, "Her sene olduğu gibi bu senede leyleğimiz teknemize geldi.İnşallah bolluk bereket getirir. Erken hasretimize dayanamamış gelmiş. Yıllardan beri süren dostluğumuz var, leyleğimiz gelir gelmez teknemize misafir oldu. Balığını verdik. Her sene gelir gelmez benim tekneme gelir. Aramızda büyük bir dostluk var"dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:28 Kaynak: İHA

Tunceli, Mustafa Güler, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 22:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Yıllık Dostu "Leylek" Bu Yılda Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]