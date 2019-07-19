Son Dakika Haberleri: 5 yıllık strateji planlamasına Denizlililer karar verecek
Son Dakika Güncel Haber

5 yıllık strateji planlamasına Denizlililer karar verecek

2 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık stratejik planını hazırlamasına önemli katkı sunacak anket başlatıldı.

5 yıllık strateji planlamasına Denizlililer karar verecek, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık stratejik planını hazırlamasına önemli katkı sunacak anket başlatıldı. Şehrin gelecek 5 yılının planlanmasında Denizlililerin görüş ve düşüncelerinin büyük önem taşıyacak. Vatandaşların yapacağı 10 soruluk ankete büyükşehir belediyesinin resmi sitesinden erişilebildiği duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelecek 5 yılı kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere yapacağı stratejik plan için Denizlilerin görüşlerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. "Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı" kapsamında anket başlatıldı. 'Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim' sloganıyla duyurulan anket Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yayınlanmaya başladı. 21 Temmuz gününe kadar sürecek vatandaşlara ankette ad-soy ad belirtmedikleri, 10 soru yöneltildiği öğrenildi. Denizlililerin gelecek 5 yılda neler yapılması gerektiğini belirleyeceği ankette vatandaşlardan gelecek proje önerileri de dikkate alınacak.

"Denizli'nin gelecek 5 yılına ışık tutacaklar"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2020-2024 Stratejik Planı'nın Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesinin daha da artırılmasında büyük önem taşıdığını işaret ederek, Vatandaşların önemli ölçüde katkı sunacağı stratejik planın Denizli'nin gelecek 5 yılına ışık tutacaklar. Hemşerilerimizin görüş ve önerileri bizim için her zaman çok önemli olmuştur" dedi.

Denizlilileri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden erişilebilen anketi doldurmaya davet etti. - DENİZLİ
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Erdoğan: Galatasaray forması giydim diye transfer olmadıysa çok komik İş yerinde cinsel istismara tutuklama 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:38:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 yıllık strateji planlamasına Denizlililer karar verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]