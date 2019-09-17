Son Dakika Haberleri: 5. Yöreler Renkler Festivali
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5. Yöreler Renkler Festivali

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesince bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Yöreler Renkler Festivali başladı.

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Muratpaşa Belediyesince bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Yöreler Renkler Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde, İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Ukrayna Ailesi Derneği'nin de bulunduğu 60 yöre, kültür ve dayanışma derneği yer aldı.

Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler, şehirlerinin, bölgelerinin, coğrafi işaret tescilli ve geleneksel ürünlerini tanıtırken, gelenekleri ve görenekleriyle farklı kültürlerin buluşmasını da sağladı.

Festivalin açılış törenine, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Uysal, törende yaptığı konuşmada, Muratpaşa'nın dünyanın dört bir tarafından gelen insanların barış içinde yaşadığı bir bölge olduğunu, bu festivalin Türkiye'nin özünü, ruhunu ve insana olan saygısını gösterdiğini anlattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan konseriyle sona erdi.

Muratpaşa, Antalya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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