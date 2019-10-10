Son Dakika Haberleri: 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

47 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG- PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


Teröristlere ait mühimmat yüklü araç imha edildi


Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi. - MARDİN

Suriye, Mardin, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]