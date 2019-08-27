Son Dakika Haberleri: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda devir teslim töreni
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5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda devir teslim töreni

32 dakika önce

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda devir teslim töreni, System.String[]

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi.


Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Şefik Atak ve Gaziantep Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Hacı Halil Osma arasında gerçekleştirilen törende Tuğgeneral Atak görevi Tuğgeneral Osma'ya teslim etti. İstiklal Marşı, kutlama mesajları, atama emri ve 5. Zırhlı Tugay tarihçesinin okunması ile başlayan törende devir-teslim yapan komutanların özgeçmişleri okunarak Tuğgeneral Atak ve Tuğgeneral Osma tarafından devir-teslim andı içildi.


6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay tarafından Tuğgeneral Atak'a hizmet anısı ve hediyesi verilmesi ile devam eden tören askeri geçit ile sona erdi.


5. Zırhlı Tugayında düzenlenen törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, askeri erkan ile şehit yakınları katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:37 Kaynak: İHA
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