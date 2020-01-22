5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan GAÜN'e teşekkür - Son Dakika

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nca Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne teşekkür belgesi verildiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Birim Sorumlusu Işık Betil Kutlu'yu ziyaret ederek hazırlanan belgeyi takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Suat Zengin, belgenin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Operasyonlar süresince vatanı için mücadele ederek, cephede kendisini siper eden kahraman Mehmetçiğin süreç boyunca yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Zengin, "Hastanemizde tedavi gören yaralı askerlerimiz ile ailelerinin moral ve motivasyonunu da arttırmaya çalışarak tüm imkanlarımızla hizmet verdik. Bilinmelidir ki kapımız milletimize ve ordumuza her zaman açıktır. Bundan sonra da gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz, onların emrindeyiz." ifadelerini kullandı.