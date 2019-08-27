Son Dakika Haberleri: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında devir teslim töreni
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5. Zırhlı Tugay Komutanlığında devir teslim töreni

1 saat önce

5. Zırhlı Tugay Komutanlığında sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığında devir teslim töreni, System.String[]

5. Zırhlı Tugay Komutanlığında sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Müttefik Dönüşüm Komutanlığına atanan Tuğgeneral Şefik Atak ve 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Hacı Halil Osma arasında gerçekleştirilen törende Tuğgeneral Atak, görevi Tuğgeneral Osma'ya teslim etti.

İstiklal Marşı'nın söylenmesi, kutlama mesajları, atama emri ve 5. Zırhlı Tugay Komutanlığının tarihçesinin okunması ile başlayan törende, devir-teslim yapan komutanların özgeçmişleri okunarak Tuğgeneral Atak ve Tuğgeneral Osma tarafından devir-teslim andı içildi.

6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay tarafından Tuğgeneral Atak'a hizmet anısı ve hediyesi verilmesi ile devam eden tören, askeri geçit ile sona erdi.

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, asker erkan ile şehit yakınları katıldı.

Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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