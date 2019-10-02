'50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki salt çoğunluk olan 50+1 barajının aşağı çekilmesiyle ilgili önerinin muhalefetten gelmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, sınır dışı operasyon konusuna da "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz." sözleriyle cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki salt çoğunluk olan 50+1 barajının aşağı çekilmesiyle ilgili önerinin muhalefetten gelmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan, "Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir. Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01
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