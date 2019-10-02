Son Dakika Haberleri: '50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi
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'50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki salt çoğunluk olan 50+1 barajının aşağı çekilmesiyle ilgili önerinin muhalefetten gelmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, sınır dışı operasyon konusuna da "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz." sözleriyle cevap verdi.

'50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki salt çoğunluk olan 50+1 barajının aşağı çekilmesiyle ilgili önerinin muhalefetten gelmesi gerektiğini söyledi.


Erdoğan, "Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir. Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız" diye konuştu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01 
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