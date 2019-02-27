Son Dakika Haberleri: 50 - %50 mi ?? Takipçilerim Makyajımı Seçiyor

50 - %50 mi ?? Takipçilerim Makyajımı Seçiyor

23 dakika önce

Bu videoda makyajımı Instagram'da yaptığım anketlerdeki seçtiğiniz ürünlerle yaptım. Sonuçlar baya yakındı.

Bu videoda makyajımı Instagram'da yaptığım anketlerdeki seçtiğiniz ürünlerle yaptım. Sonuçlar baya yakındı. Hatta %50 'şer oy almış bir anket bile oldu. ?? Videoda kullandığım ürünleri her zamanki gibi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:11 Kaynak: Youtube

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