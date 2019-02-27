50 - %50 mi ?? Takipçilerim Makyajımı Seçiyor
23 dakika önce
Bu videoda makyajımı Instagram'da yaptığım anketlerdeki seçtiğiniz ürünlerle yaptım. Sonuçlar baya yakındı.
Bu videoda makyajımı Instagram
'da yaptığım anketlerdeki seçtiğiniz ürünlerle yaptım. Sonuçlar baya yakındı. Hatta %50 'şer oy almış bir anket bile oldu. ?? Videoda kullandığım ürünleri her zamanki gibi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:11 Kaynak: Youtube
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