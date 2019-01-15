Son Dakika Haberleri: 50 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

50 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

29 dakika önce

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 50 asker için gözaltı kararı verildi.

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 50 asker için gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadeleri ve teşhisleri doğrultusunda belirlenen şüphelilerin, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarıyla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Ardından tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

50 askerden 3'ünün teğmen, 47'sinin ise astsubay olduğu ve tamamının aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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