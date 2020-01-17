50 bin 130 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 50 bin 130 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

50 bin 130 öğrenci karne heyecanı yaşadı

6 saat önce

Kırklareli'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 50 bin 120 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Kırklareli'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 50 bin 120 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Vali Osman Bilgin, Ahmet Yener İlkokulunda düzenlenen törene katılarak öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Kentte 50 bin 120 öğrencinin karnelerini aldığını belirten Bilgin, öğrencilere yarıyıl tatilinde güzel bir şekilde dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik eden Bilgin, kentin eğitim seviyesinin yükselmesi için çalıştıklarını anlattı.

Bilgin, velilerin, notları düşük öğrencilere baskı yapmamasını istedi.

50 bin 130 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:23 Kaynak: AA
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