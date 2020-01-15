50 bin 550 lira sahte parayı piyasa sürerken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 50 bin 550 lira sahte parayı piyasa sürerken yakalandılar - Son Dakika

50 bin 550 lira sahte parayı piyasa sürerken yakalandılar

6 saat önce

Diyarbakır'da 50 bin 550 lira sahte para piyasa sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 50 bin 550 lira sahte para piyasa sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eğil ilçesinde ikamet eden şüphelinin kent merkezinde bulunan Y.E'den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda, H.U'nun sahte paraları sattığı esnada suçüstü yakalandı.

?Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 50 bin 550 lira sahte banknot ele geçirildi.

?Ele geçirilen sahte banknotlar muhafaza altına alınarak Merkez Bankasına gönderilerek, 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

50 bin 550 lira sahte parayı piyasa sürerken yakalandılar

Diyarbakır, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:59 Kaynak: AA
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