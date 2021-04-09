50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

09.04.2021 10:34
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı, System.String[]

Sivas'ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş'ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı.

Sivas'ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş'ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı.

Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen maske dağıtım programı Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Belediyesi ziyaret edilip maske teslimiyle başladı. Ziyaretin ardından vatandaş, esnaf ve bölgede ki okullara gidilerek maske dağıtımına devam edildi. Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu Başkanı Cenan Can Erkuş öğrencilerin ve kendi sağlıklarını düşündüklerini belirterek, "Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu olarak bizler bugün Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesine geldik. Değerli hocam Gamze hanımı ziyaret ettik. Onlarda bizleri kabul ettiler nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde İstanbul'da bu pandemi dolayısıyla maske yaptırdık. Değerli iş adamımız İsmail Sırataş'ın katkıları ve destekleriyle buraya geldik. Öğrencilerimizin sağlığı ve kendi sağlığımızı düşündük. Onların iyi günlerde sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum. Hocama da tekrar bizi kabul ettiği için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Bizim için en önemli unsur sağlık"

İş adamı İsmail Sırataş ise bugünün şartlarında maskeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim için en önemli unsur sağlık. Gençler sağlıklı olmalı onun için hocam bizi kabul etti. Bizde öğrencilerimize maskelerimizi dağıttık. Sağlıklı günler, sağlıklı yıllar diliyorum inşallah bu pandemiden ve maskelerden kurtuluruz. Ama bugünün şartlarında bu maskeye ihtiyaç var bizde karınca kararınca, çorbada tuzumuz olsun diye öğrencilerimize bu maskeleri dağıttık. Hocama, sizlere ve başkanıma sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum saygılar, selamlar" dedi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gamze Arpa'da yapılan maske yardımına teşekkür ettiğini belirterek, "Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür yardımcısıyım. Öğrencilerimize pandemiden dolayı Ulaş Köy Dernekleri adına tüm öğrencilerimin adına teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar çok sağolsunlar" diye konuştu. - SİVAS

50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

Anadolu Lisesi, İş Adamı, Sivas, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak         
10:45
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı         
10:24
Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı         
09:58
Hamile olduğunun farkına varamayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü Hamile olduğunun farkına varamayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü         
09:29
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı         
09:17
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor         
08:57
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 11:08:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei