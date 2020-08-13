50 bin dekar alanda 1 milyon ceviz fidanı toprakla buluşuyor - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 'Benim Projem Senin' projesi ile Bilecik koordinatörlüğünde 5 ildeki 50 bin dekar alanda 1 milyon adet ceviz fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyünde İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve siyasi parti temsilcileri çiftçilerle bir araya geldiler. Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı atıl kalan arazilerin yıllık 14 milyar liralık kayba yol açtığını anlatan İl Müdürü Yoldaş, "Bizde Çaltı ve Dudaş Köylerinde atıl durumda olan ve birçoğu uzun yıllardır kullanılmayan geniş arazilerde örnek üretimler yaparak hem ilimizin, hem de ülke ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Boş Kalan Arazilerin Değerlendirilmesi Projesi 10 bin 675 dekar arazimizi üretimde değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca 'Benim Projem Senin' projesi ile Bilecik koordinatörlüğünde Kütahya, Afyon, Uşak, Aksaray, Iğdır'da 50 bin dekar alanda 1 milyon adet ceviz fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Daha sonra üreticilerimizin ve katılımcıların söz almasıyla soru- cevap şeklinde devam eden toplantı sona erdi. - BİLECİK