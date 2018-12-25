50 bin dolarlık konuta yabancı ilgisi arttı

Döviz kurundaki artış konut sektörüne yaradı.

Döviz kurundaki artış konut sektörüne yaradı. İç talepte daralan piyasaya yabancı alıcılar ilaç oldu. Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, döviz kurunun artmasıyla birlikte fiyatı 50 bin doların altında kalan evlerin satışında büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi

Lazio'nun, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye 15 Milyon Euro Teklif Edeceği İddia Edildi

Tümer Metin'den Volkan Demirel Yorumu: Sel Gider, Kum Kalır

Şeyma Subaşı, Amuda Kalkarak Bikiniyle Poz Verdi