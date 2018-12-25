Son Dakika Haberleri: 50 bin dolarlık konuta yabancı ilgisi arttı

50 bin dolarlık konuta yabancı ilgisi arttı

6 dakika önce

Döviz kurundaki artış konut sektörüne yaradı.

50 bin dolarlık konuta yabancı ilgisi arttı, System.String[]
Döviz kurundaki artış konut sektörüne yaradı. İç talepte daralan piyasaya yabancı alıcılar ilaç oldu. Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, döviz kurunun artmasıyla birlikte fiyatı 50 bin doların altında kalan evlerin satışında büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 

Ekonomi
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