50 bin kadın kentin tarihi mekanlarıyla buluşturulacak - Son Dakika
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50 bin kadın kentin tarihi mekanlarıyla buluşturulacak

27.06.2022 14:25

Projesinin tanıtımına katılan kadınlardan görüntüler Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın konuşması Van'da 50 bin kadın kentin tarihi mekanlarıyla buluşturulacak VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 50 bin kadına kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu...

Projesinin tanıtımına katılan kadınlardan görüntüler

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın konuşması Van'da 50 bin kadın kentin tarihi mekanlarıyla buluşturulacak

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 50 bin kadına kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdirecek.

Belediye tarafından hazırlanan "50 Bin Kadınımızı Van'ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz" projesinin tanıtımı yapıldı.

Edremit ilçesindeki belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın doğası, tarihi ve kültürü zengin bir kent olduğunu söyledi.

Yaz aylarında kentin görülmeye değer birçok yerinin bulunduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van'ın etrafında çok güzel yerler var. Yeni bir proje başlatıyoruz. 50 bin kadını ilimizin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Projeyi Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok güzel ve verimli olacak. Kadınlar ilimizin doğal ve tarihi zenginliklerini görecekler. Projeyi çok önemsiyorum."

Projenin ilk etabında 360 kadın, Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası, Çatak Kanispi Şelalesi ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini gezmek üzere yola çıktı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve kadınlar katıldı.

YORUMLAR
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50 bin kadın Van'ın güzelliklerini keşfedecek 50 bin kadın Van'ın güzelliklerini keşfedecek Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın lansmanı yapıldı Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın lansmanı yapıldı
Kaynak: AA

Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 bin kadın kentin tarihi mekanlarıyla buluşturulacak - Son Dakika

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