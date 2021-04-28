50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende - Son Dakika

50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende

28.04.2021 10:12
50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende, System.String[]

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2020 yılından beri sahadaki çalışanlarıyla merkez arasında anlık görüntülü bağlantı kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2020 yılından beri sahadaki çalışanlarıyla merkez arasında anlık görüntülü bağlantı kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerine elektrik dağıtımı sağlayan OEDAŞ, 2020 yılından beri sahada çalışanlarına iş güvenliği ve sağlığını sağlamak adına Görüntülü Teyit Sistemi kullanıyor. Merkez birimde bulunan iş güvenliği uzmanları ve sahadaki teknisyenler arasında kurulan görüntülü bağlantılar sayesinde herhangi bir arıza durumunda anında görüntülü bağlantı sağlanarak arızalar ve rutin kontroller çok daha güvenli bir şekilde yapılıyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2020 yılından beri kullandıkları Görüntülü Teyit Sistemi'ni anlattı.

"600'e yakın çalışanın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük"

OEDAŞ olarak 2017 yılından beri kesintisiz enerji için yaklaşık 2 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden direktör Muzaffer Yalçın, bu yatırımların arasında teknolojik yatırımların en önemlilerinden olduğunu vurguladı. Görüntülü Teyit Sistemi'ni 600'e yakın teknisyenin çalışmalarını güvenli şekilde izlemek amacıyla kurduklarını söyleyen Yalçın, "Görüntülü tesislerimiz beş şehrimizde yaklaşık 49 bin kilometrekarelik bir alanda vermiş olduğumuz hizmetini ve takriben 50 bin kilometre enerji nakil hattımız üzerinde çalışan 600'e yakın teknisyenimizin de sürekli bakım ve kesintilere müdahaleleri sırasında güvenliklerini sağlamak amacıyla kurduk" ifadelerini kullandı.

"Sahadaki çalışanlarımız merkezdeki iş güvenliği uzmanlarıyla her zaman iletişim halinde"

Görüntülü Teyit Sistemi'nin işleyişi hakkında konuşan OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, "Merkez birimimizdeki iş güvenliği uzmanlarımız, sahada çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu operasyonlar ve tehlikeli işler sırasında, çalışmaların uygun olup olmadığı, enerjinin kesilip kesilmediği konusunda teyitleri vererek operasyonun başlamasını ve onların sürekli denetim altında tutulmasını sağlıyorlar" dedi.

Kurulan anlık görüntülü iletişim sayesinde daha kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılıyor

Sahadaki çalışanların iş güvenliğini sağlama konusunda önemli yere sahip Görüntülü Teyit Sistemi'ni Eskişehir'de 2020 yılbaşı itibariyle başladıklarını aktaran Muzaffer Yalçın, Temmuz 2020'den beri tüm bölgede aktif olarak kullandıklarını anlattı. Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana ciddi bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun olarak gerekli hassasiyet gösterdiklerini ve bu doğrultuda çalışmaları gözlemlediklerini söyleyen Yalçın, çalışanlara sahada yaptıkları hatalar konusunda anlık olarak bilgi dönüşü yaptıklarını, bu sayede kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılmasını sağladıklarını aktardı.

"Sadece 4 ayda 7 binin üzerinde görüntülü teyit gerçekleşti"

Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana binlerce görüntülü teyit gerçekleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, bu sayının 2021 yılı içerisindeki sadece 4 ayda bile 7 binin üzerine çıktığını söyledi. Yalçın bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"2021 yılı ocak ayı itibari ile başlayan operasyonlarda gerek bakım gerek arıza müdahalelerinde Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde alınmış olan toplam görüntü sayısı 7 binin üzerine çıkmıştır. Bu görüntülerin analizlerinde hem şebekelerimizin durumunu hem de personellerimizin güvenli çalıştıklarını tespit ediyoruz." - ESKİŞEHİR

50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende
50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende
50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende
50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende
50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende
50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende

osmangazi elektrik dağıtım, Muzaffer Yalçın, İş Güvenliği, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar         
10:12
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı         
08:11
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı         
05:11
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 10:32:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement