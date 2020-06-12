50 bin kişiye yardım eli - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüsüyle mücadele kapsamında 50 bin vatandaş ile temas kurdu. Yardım talebinden, evde bakım hizmetine kadar gelen tüm çağrılar dikkate alınarak vatandaşlara hizmet verildi.



Dünyayı etkileyen korona virüsünün Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren salgında etkin bir mücadele programını devreye alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gerek açık ve kapalı alan dezenfeksiyonları gerekse de evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlara yönelik yardımlarını aralıksız sürdürdü.



Salgın sürecinde özveri ile çalıştıklarını dile getiren Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "Belediyemizin tüm birimleri bu süreçte vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve taleplerine cevap verdi. Bizde daire başkanlığı olarak engelli veya yaşlı olsun yardım talep eden tüm vatandaşlarımızın yanında olduk. Korona virüsü sürecinin başladığı ilk anlardan itibaren destek isteyen ailelerimize elimizi uzattık. Gelen taleplerin tamamına geri dönüş yaptık. Sokakta kalmış, mağdur olmuş olanlara otelde konaklama hizmetleri verdik. Bunun dışında 2 bin 500 yaşlı vatandaşımızı ziyaret eden ekiplerimiz psikolojik destek anlamında onlara yardımcı oldu" dedi.



Evde sağlık ve temizlik hizmetinin de ekipler tarafından belirli aralıklarla yapıldığının altını çizen Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerimizi geniş bir yelpazede sürdürdük. Gelen taleplere anında geri dönüş yapıldı. Bu süreçte yaklaşık 50 bin vatandaşımız ile temas kurup ihtiyaçlarını giderdik" ifadelerini kullandı. - SAMSUN