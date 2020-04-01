50 bin kişiyi statta görmek artık çok zor - Son Dakika
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50 bin kişiyi statta görmek artık çok zor

6 saat önce

Satılan kombineler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı bilinmezken, kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor.

50 bin kişiyi statta görmek artık çok zor, System.String[]

Satılan kombineler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı bilinmezken, kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor.


Yeni tip koranavirüs ile dünyanın alışıla gelmiş "normali" artık yok. Yeni bir dünya dizayn ediliyor ve futbol da bu yeni dünyada nasıl bir hal alacak herkes merak ediyor. Atalanta- Valencia maçı Covid-19'un Avrupa'da yayılmasının temel sebebi olarak gösterilirken liglerin ertelenmesi ve EURO 2020'nin 2021 yılına kaydırılması gibi önlemler alındı. Ancak salgının ne kadar devam edeceği ve ne zaman dünyanın 'eski normal' olmasa da 'yeni bir normal'e döneceği henüz bilinmiyor.


Gecikme, kulüpleri ekonomik olarak çıkmaza sokuyor


Futbol dünyasından ise hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yeni pozitif test vakaları geliyor. Hal böyle olunca futbolun ve futbolcuların ne zaman yeniden sahne alacağı bilinemiyor. Ancak bu gecikme her gün kulüpleri etkilemeye ve ekonomik olarak çıkmaza sokmaya devam ediyor. Türkiye için liglerin tatil edilmesi ile direkt olarak 500 milyon TL dolaylı olarak ise 1 milyar TL'nin üzerinde bir fatura kulüpleri bekliyor. Satılan kombine biletler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı henüz bilinmezken bir de kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor


Bu iş spor hukukçularına fazla mesai yaptırabilir


2019-20 sezonu için borsaya kote Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor henüz kamuoyuna bir açıklama yapmazken futbolcu maaş ödemleri ve ödenmesi gereken krediler için nasıl bir yol izlenecek henüz belirsiz. Özellikle futbolun oynanamadığı bu dönemde futbolcular ile anlaşmadan böyle bir karar almak mümkün mü yoksa sözleşmeler buna izin veriyor mu ya da böyle bir konu sözleşmelere eklendi mi yoksa bu iş spor hukukçularına fazla mesai mi yaptıracak, yakında göreceğiz. Ancak mevcut durumda kulüpleri futbolculara ödemek durumunda oldukları tutarlar ise oldukça yüklü.


YILLIK MAAŞ YÜKÜ 150 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE


Beşiktaş, F. Bahçe, G. Saray ve Trabzon'un bir yılda futbolcularına ödemekle yükümlü olduğu rakam 145-150 milyon Euro'nun üzerinde. Bu tutara vergiler, maç başı ödemeler, primler ve imza paraları dahil değil. Futbolculara aylık ödeme yapıldığı düşünülürse ligin ertelenen dönemi için ödenmesi gereken rakam vergiler hariç yaklaşık 25 milyon Euro'ya geliyor.


4 BÜYÜKLERiN TOPLAM BANKA BORCU 857 MiLYON EURO


Beşiktaş - 250.867.078, Galatasaray - 168.830.211, Fenerbahçe - 289.353.707, Trabzonspor - 148.037.348


SADECE KUR FARKI BiLE CiDDi YÜK GETiRECEK


Kulüplerin krediler için verdiği temlikler tüm ticari faaliyetin durduğu durumda şu anda bir işe yaramaz hale geliyor. Bu şekilde devam edecek bir süreçte kulüplerin bu borçları ödemesi imkansız. Ödenmeyen borçlara eklenecek faizler sonrasında rakamın hızla artacağı da aşikar. Sadece kur farkı bile kulüplerin mali tablolarına çok ciddi yük getirecek.


iŞTE FUTBOLUMUZU BEKLEYEN TEHLiKE


· Bundan sonraki süreçte işler bir şekilde yeni normale göre ayarlanacak ve hiçbir şey alıştığımız gibi olmayacak.


· Artık 50 bin kişiyi bir stadyuma toplamak zor olacağı için kulüplerin stadyum gelirleri düşecek...


· Tüm ticaret durduğu için sponsor bulmak/ bulduğun sponsordan eskisi gibi ücret almak mümkün olmayacak çünkü herkes bir süre kendi yarasını sarmaya çalışacak.


· Yayıncı kuruluş liglerin ertelenmesi ile kaybettiği reklam gelirine bir süre ulaşamayacak bu da kulüplere aktarılan parayı etkileyecek.


· Mali yönden halihazırda sıkıntılı olan kulüplerin gerilerinin daha da düşecek olması sebebi ile artık yüksek bedelli transferler, dünya yıldızları transfer etmeleri zor olacak.


· Mevcut ödemeleri yapılamaz ve futbolcular ile anlaşılamaz ise futbolcu-kulüp davalarının sayısı artılacak. FIFA nezdinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların artışı yeni isimlerin transferde ülkemize olan ilgisini azaltacak.


· Ekonomik faaliyetin durması ile gelir anlamında sıkıntı yaşan taraftarların lisanslı ürün alımları bir süre düşecek.


· Havacılık sektöründe yaşanan gelir kaybının telafisi için yeni normalde ulaşım daha pahalı olabilir, bu durumda kulüplerin seyahat masrafları da artacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06 

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