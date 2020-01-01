50 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 50 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar kaçamadı - Son Dakika

50 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar kaçamadı

6 saat önce

Antalya'nın Aksu ilçesinden bir iş yerinden 50 bin lira değerinde 5 bin 337 paket sigara çalan 2 şüpheli yakalandı.

50 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinden bir iş yerinden 50 bin lira değerinde 5 bin 337 paket sigara çalan 2 şüpheli yakalandı.


Aksu Çamköy Mahallesi'nde marketi bulunan Y.T. sabah saatlerinde geldiği iş yerine arka bölümden hırsız girdiğini belirledi. Sigara paketlerinin yerinde olmadığını gören Y.T. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, demir panelin kesilerek içeri giren hırsızların, değişik markalarda 50 bin lira değerinde sigara, bin 500 lira, internet modemi, güç kaynağı ve kamera kayıt cihazının çalındığı tespit etti. Bölgede güvenlik kamera incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin olay yerine beyaz bir araç ile geldiğini belirledi. Aracı izlemeye alan polis, şüpheliler O.E. ve M.Ç.'yi bulundukları ikamette gözaltına aldı.


Şüphelilerin bulunduğu yerde yapılan aramada iş yerinden çalınmış olan 5 bin 337 paket sigara, internet modemi, güç kaynağı, kamera kayıt cihazı, 1 kırmızı pense, 1 çift eldiven, 1 maske ele geçirildi. İş yerinden çalınan malzemeler Y.T.'ye teslim edilirken iki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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