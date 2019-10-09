Son Dakika Haberleri: 50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar traktörler sergileniyor
Son Dakika Ekonomi 50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar traktörler sergileniyor

50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar traktörler sergileniyor

1 saat önce

Modern tarımın tüm süreçlerinin ele alındığı Burtarım 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarları kapılarını açtı.

50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar traktörler sergileniyor, System.String[]

Modern tarımın tüm süreçlerinin ele alındığı Burtarım 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarları kapılarını açtı.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:51 
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