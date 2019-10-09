50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar traktörler sergileniyor
1 saat önce
Modern tarımın tüm süreçlerinin ele alındığı Burtarım 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarları kapılarını açtı.
Modern tarımın tüm süreçlerinin ele alındığı Burtarım 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarları kapılarını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:51
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