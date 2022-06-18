50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika
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50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama

18.06.2022 12:01

50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama Tekirdağ'da iş yerinden ve evden 50 bin liralık elektronik cihaz çalan şüpheli tutuklandı.

50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iş yerinden ve evden 50 bin liralık elektronik cihaz çalan şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde ikametten ve iş yerinden 50 bin TL değerinde elektronik cihaz çalınması, polisi alarma geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. isimli şüpheli şahıs, yakalandı. Çalınan malzemeleri satın aldıkları tespit edilen F.B. ve E.P. isimli şüphelilere gerekli adli işlemler yapılarak, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. A.Y. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika
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