TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'da iş yerinden ve evden 50 bin liralık elektronik cihaz çalan şüpheli tutuklandı.

Büfeden 125 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasına bağlı olan cihazı da çaldı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika

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