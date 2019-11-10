50 bin liralık grip
7 saat önce
Hastanede 10 gün yatan ünlü sanatçı, bu süre boyunca kendisi ve yanında kalan üç yardımcısı için dışarıdan yemek getirtti.
Hastanede 10 gün yatan ünlü sanatçı, bu süre boyunca kendisi ve yanında kalan üç yardımcısı için dışarıdan yemek getirtti. Gribi atlatan Ersoy, kaldığı özel hastaneden taburcu olurken toplamda 50 bin lira ödedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:47
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