Son Dakika Haberleri: 50 bin liralık grip
Son Dakika Magazin 50 bin liralık grip

50 bin liralık grip

7 saat önce

Hastanede 10 gün yatan ünlü sanatçı, bu süre boyunca kendisi ve yanında kalan üç yardımcısı için dışarıdan yemek getirtti.

50 bin liralık grip, System.String[]

Hastanede 10 gün yatan ünlü sanatçı, bu süre boyunca kendisi ve yanında kalan üç yardımcısı için dışarıdan yemek getirtti. Gribi atlatan Ersoy, kaldığı özel hastaneden taburcu olurken toplamda 50 bin lira ödedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
Ağrı eşi ve kızının yüzünü yaktı Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:28:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 bin liralık grip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]