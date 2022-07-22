50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

22.07.2022 17:10
50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Bolu'da köylü vatandaşların satış yaptığı alandan 50 bin lira değerinde yöresel ürün çalan 3 hırsız adliyeye sevk edildi.

Bolu'da köylü vatandaşların satış yaptığı alandan 50 bin lira değerinde yöresel ürün çalan 3 hırsız adliyeye sevk edildi. Hırsızların ürünleri çaldığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesinin alt geçit çarşısındaki yöresel ürün pazarında köylü vatandaşların sattığı ve piyasa değeri 50 bin lira olan ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde hırsızlığı U.A. (27) U.A. (21) ve M.Ç. (25) isimli şahısların yaptığı belirlendi. Takibe alınan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan hırsızlık olayı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, ürünlerin satıldığı alana gelen şahısların tezgahlardan hırsızlık yaptıktan sonra ayrıldıkları yer aldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Cami, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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