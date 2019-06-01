Son Dakika Haberleri: 50 bin proje aynı anda başlayacak
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50 bin proje aynı anda başlayacak

1 saat önce

Kentsel dönüşüme ilişkin eylem planının bayramdan sonra açıklanması planlanıyor.

50 bin proje aynı anda başlayacak, System.String[]
Kentsel dönüşüme ilişkin eylem planının bayramdan sonra açıklanması planlanıyor. Bakan Kurum, "Hedefimiz, aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:23 
Ekonomi
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