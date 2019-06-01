50 bin proje aynı anda başlayacak
1 saat önce
Kentsel dönüşüme ilişkin eylem planının bayramdan sonra açıklanması planlanıyor.
Kentsel dönüşüme ilişkin eylem planının bayramdan sonra açıklanması planlanıyor. Bakan Kurum, "Hedefimiz, aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:23
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