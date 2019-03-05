Son Dakika Haberleri: 50 bin sosyal konut başvuruları başlıyor

50 bin sosyal konut başvuruları başlıyor

6 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'ni yapacağı 50 bin konut projesinin taleplerini 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

50 bin sosyal konut başvuruları başlıyor, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'ni yapacağı 50 bin konut projesinin taleplerini 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:15 

Ekonomi
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