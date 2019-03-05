50 bin sosyal konut başvuruları başlıyor
6 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'ni yapacağı 50 bin konut projesinin taleplerini 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'ni yapacağı 50 bin konut projesinin taleplerini 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:15
Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz
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