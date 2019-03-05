50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" Töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini başlattı.



TOKİ tarafından inşa edilen 53 bin 626 konut ve 130 tesisin açılışının da gerçekleştirildiği "Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı ve 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreninde konuşan Kurum, bugün çok sayıda projeyi açacaklarını söyledi.



Kurum, içerisinde çok sayıda donatı inşaatının bulunduğu 53 bin konutu, alt ve orta gelir grubu vatandaşa bu törenle birlikte teslim edeceklerini belirterek, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.



TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar şehirlerin alt ve üst yapısını, sosyal donatıları inşa etme açısından çok sayıda proje geliştirdiklerini ifade eden Kurum, TOKİ'nin inşat ettiği bağımsız bölümlere ilişkin bazı rakamları paylaştı.



Şehirlerin 50-100 yılını planlarken, içerisinde yeşil alanların, mahalle kültürünün ve yatay mimari gibi unsurların bulunduğu kentler inşa etmek istediklerini dile getiren Kurum, örnek uydu kentler inşa ederek bu unsurların tüm kente yayılmasını istediklerini söyledi.



"5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz"



Murat Kurum, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle riskli alanların ve binaların 3 ay içerisinde tespit edilmesini istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"3 ay içinde tespit edip bunları bize bildireceksiniz ve acil, öncelikli alanlardan başlamak suretiyle tüm şehirdeki kentsel dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümü yaparken hedefimiz yılda 300 bin konut dönüşümü yapmak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 20 yılda ülkemizde dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlam konutlarda oturması. Bununla ilgili 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini biz Bakanlık olarak TOKİ eliyle yürüteceğiz."



Kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek desteklere değinen Kurum, dönüşümü tüm şehirlere yayacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şehre millet bahçesi sözü verdiğini belirten Kurum, gecelerini gündüzlerine katarak millet bahçelerini açmaya başladıklarını, açılışları sürdüreceklerini bildirdi.



"Plastik poşet kullanımı yüzde 70 düştü"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu an nüfusun yüzde 88'ine atık su arıtma hizmeti verdiklerini, bunun şehirler bazında değişebildiğini, hedeflerinin, "2023'te tüm nüfusa atık su arıtma hizmeti vermek" olduğunu söyledi.



Sıfır atık projelerine değinen Kurum, bugün 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda projenin uygulanmaya başlandığını bildirdi.



Kurum, plastik poşetlerin 1 Ocak'tan itibaren ücretli olduğunu hatırlatarak, "Bugün yüzde 70 azalma görüldü. Hedefimiz, plastik poşet kullanım sayısını 2023'e geldiğimizde yüzde 90 azaltmak. Böylelikle çevremizi ve doğamızı korumuş olacağız." diye konuştu.

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